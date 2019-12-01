Прогноз по экономике Украины резко ухудшили: названы причины

Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют материалы обновленного в ноябре прогноза.

"Рост экономики ускорится в этом году примерно к 4%. Но, несмотря на толчок к инвестициям, мы прогнозируем умеренное замедление в 2020 году на фоне снижения транзита газа и некоторого негативного краткосрочного воздействия земельной реформы", – считают аналитики.

При этом на 2020 год эксперты дают 3,8%, а на 2021-й ожидают, что ВВП повысится до 4,5%.

Иллюстрация Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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