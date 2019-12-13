Тормозят дешевые кредиты: против НБУ выдвинули громкое обвинение

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин обвинил правление Нацбанка в серьезных ошибках при составлении прогнозов. Более того – он заподозрил его в умышленном торможении украинской экономики.

Так он прокомментировал слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки НБУ, что сдерживает появление дешевых кредитов. Об этом Данилишин написал в пятницу, 13 декабря, в Facebook.

"В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5,1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15,5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики", – написал Данилишин.

По его мнению, решение о снижении учетной ставки до 13,5% годовых и повышении лимита интервенций на валютном рынке до $50 млн в день нужно было принять еще в начале ноября.

Данилишн раскритиковал правление НБУ

"К снижению учетной ставки правление подтолкнула как резкая критика со стороны Совета НБУ, общественности. Деятельность правления НБУ, которая сдерживает снижение учетной ставки, наносит существенный удар по дальнейшему экономическому росту, замедлению кредитования экономики, росту дисбалансов во внешней торговле", – считает глава Совета НБУ.

Данилишин считае, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте, а значения инфляции ниже инфляционного таргета представляет реальную опасность для дальнейшего роста ВВП и наполнения бюджета.

"В настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен", - резюмировал он.

Данилишин заявил, что нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, она направлена на увеличение зависимости от внешнего финансирования и делает Украину уязвимой к экстраординарным событиям вроде кризисов 1998 и 2008 годов.

"Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого в начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны", – написал Данилишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка Украины в четверг, 12 декабря, приняло решение снизить учетную ставку на два процента – с 15,5 до 13,5% годовых. Это решение приведет к удешевлению кредитов (примерно на 70% от снижения учетной ставки).

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$. В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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