"Повторит судьбу Венесуэлы": Россия может потерять нефть и обеднеть из-за "санкций из ада"

Россия из-за санкций ЕС и США может уже через несколько лет потерять статус экспортера нефти. Существующие месторождения исчерпываются, а чтобы разрабатывать новые, нужны западные технологии. И санкции лишили РФ доступа к ним.

По оценкам "Росгеологии", Россия может сократить добычу на 40%. При этом независимые аналитики вовсе считают, что страна-агрессор может повторить судьбу Венесуэлы.

OBOZREVATEL разобрался, как из-за санкций РФ может лишиться одного из основных источников дохода.

Главное:

Россия исчерпывает запасы нефти в месторождениях, из которых можно легко добывать "черное золото";

запасов нефти достаточно, но для разработки новых месторождений нужно использовать горизонтальное бурение и технологии, которых у РФ нет;

санкции запрещают обеспечивать Россию необходимыми технологиями;

в 2035-м Россия может прекратить экспорт нефти и потерять часть доходов;

США подготовили новые санкции, которые станут очередным ударом по отрасли и экономики РФ в целом.

Запасы исчерпываются, а технологий нет

Сейчас россияне используют запасы легкодобываемой нефти. Добычу можно ввести за счет давления верхних пластов и насосов. Это самый простой способ, который не требует больших денежных вливаний и использования сложных технологий. Но проблема заключается в том, что эти запасы исчерпываются.

Дальше либо объемы добычи будут резко сокращаться, либо нужно разрабатывать более сложные месторождения. Там придется использовать не вертикальное, а горизонтальное бурение. Кроме того, для нагнетания давления нужно использовать воду, а для объединения пластов – производить взрывы. Но технологий, которые нужны для такого бурения, у России нет. Она бы могла закупить детали и оборудование у западных стран. Если бы не санкции.

И если ничего не менять, то к 2035-му РФ может потерять 40% добычи нефти, заявил на форуме "Геологоразведка-2018" глава Росгеологии Роман Панов. Месторождения в Западной Сибири исчерпываются. А чтобы восполнить потери, нужны новые технологии.

Панов отметил, что такая ситуация "приведет к негативным последствиям для экономики в целом". Сейчас ежегодно РФ добывает до 600 млн тонн. А уже в обозримом будущем объемы могут провалиться до 350 млн тонн. Это приведет к тому, что Россия фактически исчезнет из списка главных экспортеров "черного золота".

Еще одна проблема – чтобы добывать нефть из "сложных" месторождений, нужно, чтобы ее стоимость была на уровне около $80 за баррель. А чтобы добывать "черное золото" на шельфе, цена и вовсе должна быть около $150. На данный момент один баррель стоит всего $67,75. В интервью российскому изданию Znak партнер агенства Rus Energy Михаил Крутихин заявил: "где-то после 2022-2023 годов начнется сокращение добычи нефти в России по причине санкций, а также из-за ухудшения качества оставшихся запасов". Сокращение, по его оценкам, будет идти примерно темпами по 2% в год.

В комментарии OBOZREVATEL аналитик "Альпари" Максим Пархоменко озвучил более пессимистичный прогноз. Мол, если ничего не изменится, нефтяная отрасль России может повторить судьбу Венесуэлы. Там за счет экспорта нефти еще несколько десятилетий назад получали сверхприбыль, а сейчас, после снижения мировых цен и в результате отсутствия необходимого количества инвестиций, переживают практически экономический коллапс.

"Санкции будут действовать и дальше, что и будет замедлять отрасль в целом и не давать ей развиваться дальше. В тоже время объем добычи нефти будет сокращаться, а без должного финансирования отрасль может стать, как в Венесуэле", – рассказывает Пархоменко.

"Объем добычи нефти будет сокращаться, а без должного финансирования отрасль может стать, как в Венесуэле", – уверен Пархоменко.

Аналитик сырьевых рынков Виктор Дроль напоминает: оценки о том, что Россия потеряет свой статус страны-экспортера нефти, уже давно известны. Причем их озвучивают не только в РФ, но и, к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Владимир Путин

"Конечно, если бы санкции ограничили экспорт нефти, это бы мгновенно и очень сильно ударило по России. Но это бы также затронуло Китай, ЕС. Поэтому на такой шаг покамест не идут. Вместо этого РФ лишили доступа к технологиям. Отрасль страдает уже сейчас. Это как пациент, который все время не получает нужное количество кислорода и в какой-то момент один из внутренних органов обязательно откажет", – уверен Дроль.

Россию ждут санкции "из ада"

Конгресс США готовится принять очередную порцию ограничений в отношении РФ. Документ DASKA-2019 (другое название bill from hell или санкции из ада) уже зарегистрирован. Дополнительные санкции могут ускорить процесс падения нефтяной отрасли в России.

Среди прочего, санкции предполагают ограничения любой поддержки проектов, "связанных с сырой нефтью на сумму свыше $1 млн”. Санкции уже ударили по России. По разным оценкам, РФ за 4 года из-за своей агрессии на территории Украины потеряла 10% ВВП.

"Инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан, если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – отчитался об итогах 2018 года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Так, по итогам прошлого года официальный прогноз по уровню инфляции составил 2,7%, а реальный уровень достиг 4,2%. При этом ВВП вместо планируемых 1,6% вырос всего на 1,5%.

Проблемы также признали и в профильном министерстве. Как заявили в Минэкономразвития РФ, из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб./$.

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"Введение новых санкций, таких как запрет на покупку госдолга, ограничение по долларовым операциям, отключение от системы SWIFT, могут сделать шансы на рост инвестиций в российскую экономику еще более призрачными", – пояснил ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

До тех пор, пока Россия продолжает военные действия против Украины и проявляет акты агрессии в разных уголках мира, страдать от этого будут все россияне. И в первую очередь результат санкций чувствуют на себе рядовые россияне: падением реального уровня доходов, замедлением экономики, а значит, и плачевной ситуацией с рабочими местами и уровнем зарплат.

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