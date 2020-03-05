Американский инвестбанк Morgan Stanley посоветовал своим клиентам продавать евробонды (облигации госдолга), которые выпускала Украина.
Там опасаются, что назначение нового правительства приведет к увеличению дефицита бюджета Украины и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ. Также там считают, что в Украине могут замедлиться реформы. Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, сообщила LIGA.net.
Напомним, новый министр финансов Игорь Уманский считает, что Украине не нужен МВФ, поскольку организация требует проводить "а-ля реформы".
"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", – отмечается в отчете.
Рекомендации Morgan Stanley
Авторы документа приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Кабмин потерял нескольких реформаторов.
В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении", – отмечается в отчете.
Инвестбанк сомневается в том, что Украине не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.
Премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в 2019 году ударило по украинской промышленности.
"Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", – говорится в отчете.
Давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.
Новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Также нардепы поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра и утвердили и новое правительство.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде назвал основные задачи, которые он ставит перед собой на этой должности.
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