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9 мая • обновлено в 13:56
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Подорожание нефти рекордно укрепило рубль: какой курс доллара в России

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В России за последнюю неделю рекордно укрепился рубль. Стоимость доллара на Московской бирже снизилась на 2,32 рубля – с 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Это произошло на фоне подорожания нефти.

Стоимость евро упала на 3,25 рубля – с 82,83 руб./евро до 79,58 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Биржа советует спекулянтам продавать иностранную валюту.

Падение стоимости доллара за неделю

Падение стоимости доллара за неделю

Падение стоимости доллара за неделю

Падение стоимости доллара за неделю

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 9 мая, такой:

  • доллар – 73,87 рублей;

  • евро – 80,00 рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
рубль евро доллар курс валют Новости России
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