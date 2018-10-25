''Нужен триллион'': эксперт прояснил ситуацию с ремонтом дорог в Украине

В Украине на сегодняшний день 95% дорог эксплуатируются сверх установленных нормативов, стоимость полного ремонта дорожной инфраструктуры оценивается в триллион гривен.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт в транспортной сфере, бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава. По его словам, сейчас сложился позитивный тренд по увеличению финансирования дорожной отрасли.

"Граждане Украины во всех областях видят улучшение ситуации с дорогами, ремонты проводятся в больших объемах. Но для того, чтобы отремонтировать все дороги в стране, а это 170 тыс. км, необходимо порядка 1 трлн грн. Такой суммы в государственном бюджете пока нет", - отметил эксперт.

По мнению Кавы, не стоит рассчитывать на привлечение частных инвестиций в ремонт дорог.

"Если посмотреть на мировой опыт, основным инвестором в дорожную отрасль является государство. В развитых странах Европы дорог, построенных на условиях концессии (партнерства государства и частных инвесторов), меньше 1%. Например, в Польше, которая по площади меньше чем Украина, но протяженность дорожной сети там в 2 раза больше, всего лишь 300 км дорог, построенных на условиях частно-государственного партнерства. Остальные дороги были построены за счет государственных инвестиций", - сообщил он.

Кава также отметил рост качества дорожных работ: "Те дороги, которые проходят капитальный и средний ремонт, не сходят с асфальтом с окончанием зимы, а служат гораздо больше... Была введена жесткая гарантия по среднему ремону 5 лет, по капитальному – 10 лет".

Ямочные ремонты эксперт считает вынужденной мерой.

"Дорожная отрасль у нас хронически недофинансировалась, и сейчас 95% дорог эксплуатируются сверх установленных нормативов. На тех дорогах, которые надо было ремонтировать капитально, проводится ямочный ремонт, чтобы хоть как-то обеспечить проезд… Латка зачастую может не держаться не из-за того, что она плохо сделана, а из-за того, что основание дороги разрушено и ее невозможно зафиксировать", - заявил он.

Как сообщал ObozTV, ранее автоюрист Денис Конюшко оценил новую норму относительно ширины полос автодорог в Украине.