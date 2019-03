Новый удар США по Ирану: санкции кардинально расширили 

США расширили санкционный список против Ирана. В документ включили 14 физических лиц и 17 организаций.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США. Таким образом компании и физлица наказали за связи с Иранской организацией оборонных инноваций и исследований (SPND), которая "оказывала поддержку в усилиях иранского режима по созданию ядерного оружия".

"Правительство США предпринимает решительные действия против действующих лиц на всех уровнях в связи с Иранской организацией оборонных инноваций и исследований (SPND), которая поддерживает оборонный сектор иранского режима", – цитирует пресс-служба министр финансов Стивена Мнучина.

Дональд Трамп

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты, чтобы помешать Ирану разрабатывать оружие массового уничтожения. Любой, кто собирается иметь дело с иранской оборонной промышленностью в целом и SPND в частности, рискует профессиональной, личной и финансовой изоляцией", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США распространяются на 70 иранских финансовых организаций, включая 14 крупнейших в стране банков. В их числе оказались Bank Melli, Arian Bank, Future Bank B.S.C, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG и другие.

Жители Ирана 4 ноября на фоне действий Вашингтона провели массовые протесты во многих городах. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров гневно отреагировал, назвав санкции США нелегитимными, а давление на платежную систему SWIFT в стране – неприемлемым.

