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Новый удар США по Ирану: санкции кардинально расширили 

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США расширили санкционный список против Ирана. В документ включили 14 физических лиц и 17 организаций.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США. Таким образом компании и физлица наказали за связи с Иранской организацией оборонных инноваций и исследований (SPND), которая "оказывала поддержку в усилиях иранского режима по созданию ядерного оружия".

"Правительство США предпринимает решительные действия против действующих лиц на всех уровнях в связи с Иранской организацией оборонных инноваций и исследований (SPND), которая поддерживает оборонный сектор иранского режима", – цитирует пресс-служба министр финансов Стивена Мнучина.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты, чтобы помешать Ирану разрабатывать оружие массового уничтожения. Любой, кто собирается иметь дело с иранской оборонной промышленностью в целом и SPND в частности, рискует профессиональной, личной и финансовой изоляцией", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США распространяются на 70 иранских финансовых организаций, включая 14 крупнейших в стране банков. В их числе оказались Bank Melli, Arian Bank, Future Bank B.S.C, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG и другие.

Жители Ирана 4 ноября на фоне действий Вашингтона провели массовые протесты во многих городах. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров гневно отреагировал, назвав санкции США нелегитимными, а давление на платежную систему SWIFT в стране – неприемлемым.

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Снятие санкций с Ирана
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