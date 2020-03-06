Новый министр финансов Украины встретился с МВФ: о чем договорились

Министр финансов Украины Игорь Уманский в пятницу, 6 марта встретился с представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.
Уманский отметил, что продолжение активного сотрудничества с МВФ – приоритет для Украины. Об этом пресс-служба Минфина сообщила на своем сайте.
Напомним, Уманский в декабре 2019 года заявил, что Украине не нужен МВФ, поскольку организация требует проводить "а-ля реформы".
Сотрудничество Украины и МВФ
"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с коллегами из МВФ активную работу для начала программы", – сказал министр.
Встреча Уманского и Люнгмана
Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства КМУ с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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