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6 марта • обновлено в 13:43
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Новый министр финансов Украины встретился с МВФ: о чем договорились

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Министр финансов Украины Игорь Уманский в пятницу, 6 марта встретился с представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.

Уманский отметил, что продолжение активного сотрудничества с МВФ – приоритет для Украины. Об этом пресс-служба Минфина сообщила на своем сайте.

Напомним, Уманский в декабре 2019 года заявил, что Украине не нужен МВФ, поскольку организация требует проводить "а-ля реформы".

Сотрудничество Украины и МВФ

Сотрудничество Украины и МВФ

"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с коллегами из МВФ активную работу для начала программы", – сказал министр.

Встреча Уманского и Люнгмана

Встреча Уманского и Люнгмана

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства КМУ с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Персоны
Йоста Люнгман Игорь Уманский
Место
Украина
Теги
Министерство финансов МВФ транш
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