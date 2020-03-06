Новый министр финансов Украины встретился с МВФ: о чем договорились

Министр финансов Украины Игорь Уманский в пятницу, 6 марта встретился с представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.

Уманский отметил, что продолжение активного сотрудничества с МВФ – приоритет для Украины. Об этом пресс-служба Минфина сообщила на своем сайте.

Напомним, Уманский в декабре 2019 года заявил, что Украине не нужен МВФ, поскольку организация требует проводить "а-ля реформы".

Сотрудничество Украины и МВФ

"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с коллегами из МВФ активную работу для начала программы", – сказал министр.

Встреча Уманского и Люнгмана

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства КМУ с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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