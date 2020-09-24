Новые санкции США против России обвалили курс рубля

Курс рубля в России в четверг, 24 сентября обвалился на фоне снижения цен на нефть и новых санкций, наложенных США на российских бизнесменов.

Доллар с момента открытия торгов подорожал на 29 копеек – до 77,37 руб./$. А европейская валюта прибавила в цене 30 копеек и превысила отметку в 90 рублей – ее стоимость составила 90,15 руб./евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 11:20 по киевскому времени.

Из-за чего обвалился рубль

Курс рубля к доллару и евро упал на фоне снижения цен на нефть и новых санкций, наложенных США на российских бизнесменов.

Кроме того, нестабильность российской валюты связывают с ситуацией в Беларуси и "шлейфом" от истории с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил российский "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в четверг, 24 сентября, продолжили падение, которое началось еще на прошлой неделе.

23 сентября Россия ввела санкции против Европейского Союза. Они касаются запрета въезда на территорию РФ ряда чиновников.

23 сентября США ввели новые санкции против России в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и ситуацией в Украине.