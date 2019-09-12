Ужесточение для ФЛП и кэшбек в 100% для покупателя: чего ждать от решения "Слуги народа"

В Украине партия "Слуга народа" разработала и приняла за основу законопроект, который обяжет физлиц-предпринимателей (ФЛП) вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

О том, кого и как могут коснуться новшества и почему этот законопроект нужно было принять как минимум 10 лет назад – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

вести учет должны будут все физлица-предприниматели, кроме тех, у кого годовой оборот меньше 300 тыс. грн и при этом нет нанятых работников;

новшество позволит избежать схем , когда предприниматели скрывают часть оборота, чтобы оставаться на едином налоге;

если ФЛП не будут регистрировать операции – они не смогут выдавать чеки. В таком случае покупатель может пожаловаться в налоговую, ему вернут 100% стоимости покупки.

Хочешь нанять сотрудников и много зарабатывать – обязан вести учет

В Украине регистраторы расчетных операций (РРО) сейчас могут не устанавливать физлица-предприниматели (ФЛП), которые платят единый налог. Даже если оборот такого бизнеса, к примеру, 5 млн грн в год.

Покупателям не выдают чеки, никакой учет фактически не ведется. А иногда реальный оборот "единщика" значительно выше 5 млн и по закону он обязан платить полные налоги, но без учета работать в тени легко. Секонд-хенды, магазины с поддержанной техникой, продавцы украшений и т.д. – все они работают фактически без контроля.

Новые правила же ситуацию кардинально изменят. Без РРО работать смогут только те предприниматели, которые не используют труд нанятого сотрудника, зарабатывают до 300 тыс. грн в год. Например, если сантехник в среднем зарабатывает около 25 тыс. грн, работает "на себя" и ищет клиентов в интернете, пользоваться регистратором ему не нужно. Но если он решит нанять еще нескольких своих коллег на ставку и принимать больше заказов, то в таком случае придется вести учет.

Как будет работать ФЛП

Учет во-первых защищает владельца бизнеса от краж со стороны собственных сотрудников, а во-вторых – дает возможность бороться с "внутренним офшором" в виде единого налога. Когда бизнесмены на самом деле зарабатывают миллионы, но платят копейки, оформив себе единый налог и скрывая реальный оборот.

Более того, наличие РРО – гарантия, что покупатель сможет получить чек. Для тех, кому не выгодно покупать регистратор, кассовый аппарат, введут возможность просто установить специальную программу на смартфон. Тогда будут выдавать не обычный бумажный чек, а электронный.

Такие новшества поддержали не все. Уже много лет в Украине пытались ввести обязательный учет и кассовые аппараты для физлиц-предпринимателей, но каждый раз серый бизнес выступал против, устраивал целую черную кампанию против тех, кто был пытался ввести новшество.

К примеру, еще в 2010-м на тот момент глава Госкомпредпринимательства и действующий президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский выступил с инициативой ввести кассовые аппараты для всех, кроме самозанятых с оборотом до 300 тыс. грн. "Не хочешь кассовый аппарат – бери оборот до 300 000 грн. Это добровольно, никто никому специально кассовый аппарат не ставит. Те, кто протестует, - обманывают. Они боятся кассовых аппаратов потому, что никто ж не торгует на 600 000 в год, они торгуют на 200 000 в месяц! Вот где правда лежит!", – заявлял Бродский в интервью газете "Сегодня" еще 9 лет назад.

В то же время действующая глава Регуляторной службы Ксения Ляпина наоборот – считает, что контролировать малый бизнес не нужно. Мол, все, кто на едином налоге – "ниже порога", учет для них это дополнительные затраты. Хотя на самом деле, если ввести учет, может оказаться, что часть "единщиков" уже давно превысили максимальный порог оборота и обязаны платить общие налоги. Так, согласно Налоговому кодексу, максимальный годовой оборот для единщика – 5 млн грн. Если же бизнес крупнее, то он не имеет права платить "единый налог", который иногда даже меньше, чем налоги с зарплаты обычного сотрудника.

"Любой учет для малых — это лишние затраты. Есть уровень ниже радара, где никто не будет вести надлежащего учета, какие бы законы ни писали, поскольку это лишняя нагрузка, не нужная для микробизнес-деятельности", – заявляла Ксения Ляпина еще до принятия законопроекта.

Среди противников учета есть несколько главных мотиваций. Одни не хотят платить по-честному, другие же боятся кассовых аппаратов, РРО и возмущаются, что за них придется дорого платить. И если 9 лет назад установить кассовые аппараты хотели за счет государства, сейчас вовсе – создадут возможность скачать приложение на телефон и с его помощью проводить все операции, выдавать электронные чеки.

Главный же принцип, с которым сложно поспорить – в Украине часть бизнеса находится в тени и даже не стремится легализовать свои доходы. И иногда, чтобы подтолкнуть к честной уплате налогов, достаточно ввести контроль и учет.

Контролировать смогут сами покупатели

Автор законопроекта Данил Гетманцев соглашается, что даже после обязательного РРО часть предпринимателей будут нарушать новые нормы. Чтобы этого избежать, в документе также ввели кэшбек для покупателя, которому не выдали чек.

Если в чеке сумма меньше, чем вы заплатили, или вам его вообще не выдали – пожалуйтесь в налоговую и стоимость покупки вам вернут, а покупку при этом можно будет оставить себе. Так, согласно закону, бизнес обязан заплатить штраф в размере 150% за товар или услугу, за который не выдал чек, а должен был. В таком случае часть штрафа (100% от стоимости товара) отдадут покупателю, а часть (50%) поступит в бюджет.

Механизм такой компенсации прописан в документе. Покупатель жалуется в налоговую, а налоговая в сжатые сроки проверяет, было ли нарушение. После – штрафует и делится полученными деньгами с клиентом недобросовестного продавца.

Руководитель журнала “Рейтинг. Вестник” Павел Поликарчук предполагает: с кэшбеком могут быть проблемы, так как налоговой придется в сжатые сроки обработать большое количество жалоб. "Есть большие сомнения, что это будет работать. Будет волна жалоб на невыдачу чеков. Но потом все те жалобы нужно отработать, доказать, что у этого продавца есть нарушение, взыскать с него средства (а не договориться и положить в карман інспектору)", – поясняет эксперт.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал