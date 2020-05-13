Смолий прокомментировал обвинение о создании "пирамиды ОВГЗ"

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что активую продажу облигаций государственного долга, котору проводил Нацбанк, нельзя назвать "пирамидой". Также, по его словам, она не является причиной убытков экспортеров.

Об этом глава НБУ сказал во время "Часа вопросов к правительству" на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 13 мая.

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко спросил, готово ли руководство Нацбанка признать за собой вину, что убытки украинских экспортеров, которые по итогам 2019 недополучили несколько миллиардов гривен доходов, были вызваны в том числе и "пирамидой ОВГЗ".

В НБУ ответили на обвинения в построении "пирамиды ОВГЗ"

Смолий ответил, что финансирование дефицита бюджета за счет ценных бумаг – это общемировая практика. А продажа ОВГЗ, который осуществлял Нацбанк, не является пирамидой по своей природе.

"Пирамида выглядит так: дешевые и "длинные" (средства, взятые под низкий процент, которые нужно отдавать не скоро, – Ред.) замещаются короткими и дорогими (т.е. займами на короткий срок и под высокий процент, – Ред.). Все, что делалось в течение прошлого и позапрошлого года, выглядело как раз наоборот. Минфин выходил на рынок и размещал ценные бумаги более дешевые и более длинные. Поэтому, строительство "пирамиды" – это надуманный месседж, который вы посылаете в этом зале", – сказал Смолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский инвестбанк Morgan Stanley посоветовал своим клиентам продавать украинские евробонды (облигации госдолга) после консультаций с главой своего представительства в Украине Игорь Митюков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!