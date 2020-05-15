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16 мая • обновлено в 01:48
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"Мы показали Чернобыль, но говорят "не надо": украинцы выступили категорически против закрытия АЭС

3.1т
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Почти 70% украинцев выступили против закрытия атомных электростанций.

Соответствующие данные были получены во время онлайн-опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". В опросе приняли участие 8927 человек.

69,9% заявили, что не поддерживают идею отказа от атомной энергетики и закрытия АЭС, и только 30,1% выступили за такой вариант развития событий.

"Мы им показали Чернобыль, страшные кадры, но они все равно говорят: "Не надо", – прокомментировал результаты ведущий Савик Шустер.

"Мы показали Чернобыль, но говорят "не надо": украинцы выступили против закрытия АЭС

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Энергетика НАЭК Энергоатом
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