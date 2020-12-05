Президент Владимир Зеленский должен наложить вето на решение Верховной Рады отсрочить введение регистраторов расчетных операций (РРО, кассовые аппараты или программы на телефоны). Прозрачный учет оборотов бизнеса работает во всем цивилизованном мире, а чеки после покупки не выдают только в отсталых странах, таких как Сомали.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря, сказал президент Ассоциации производителейАлександр Громыко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Я лично не сомневаюсь, что депутаты в душе имеют другое мнение. Есть депутаты, как Гончаренко (Алексей Гончаренко, нардеп от "Слуги народа" – ред.), оппозиция, которая плывет по течению. Вот вышли физлица-предприниматели митинг и их поддержали. Оппозиция голосует так, как хуже для власти и тем хуже для страны...Предприниматель предпринимателю рознь", – сказал Зеленский.

Громыко призвал президента Владимира Зеленского наложить вето на решение Верховной Рады, от учета освободить только действительно мелкий бизнес. "Но, извините меня, сети магазинов в центре города. Мы в Сомали живем? Такого нет ни в одной стране мира. Предприниматели говорят, что из-за РРО будут бежать в Чехию и Польшу. Господа, в тех странах предприниматели на рынке помидоры без кассовых аппаратов продать не может", – сказал президент

В Украине 1,5 млн физлиц-предпринимателей находятся на едином налоге (размер которого колеблется от 10% прожиточного минимума до 5% оборота). Размер единого налога и право на нем находиться зависит от оборота. Львиная доля ФЛП уже давно превышает лимиты и должны перейти на общие налоги. Но свои обороты они скрывают.

РРО покажет честный оборот бизнеса и заставит тех предпринимателей, которые уже давно не являются мелкими, перейти на общие налоги. Тем, у кого нет денег на кассовые аппараты (хотя представить себе, что бизнесмен не найдет несколько тысяч гривен, сложно), могут использовать программный РРО, который можно установить на любой смартфон. То есть дополнительных расходов не будет.

При этом действительно мелкий бизнес, самозанятые, которые имеют обороты до 1 млн грн в месяц – не должны вести учет. То есть, к примеру, женщина, которая делает стрижки под заказ, либо сантехник, которые сам находит клиентов и выполняет заказы, либо самозанятый предприниматель на рынке – все они ни по старым, ни по отложенным новым правилам РРО устанавливать не должны.

Бюджет недополучает миллиарды гривен. Бизнес прячется за ФЛП, не платит налоги, создает неконкурентную среду, фактически устроив офшор внутри страны.

Через ФЛП распространяют контрабанду. Физлица-предприниматели не выдает чеки, фактически не имеют справедливого учета и продают контрабандную одежду, телефоны и т.д, при этом легально не проводят операции.

С помощью ФЛП от налогов скрываются даже крупные компании. Они не создают единое юридическое лицо, а открывают на своих сотрудников сотни и тысячи физлиц-предпринимателей. И налоговая фактически не может это контролировать.

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