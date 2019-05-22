МВФ в Украине: финансист прояснил судьбу нового транша

Украина, несмотря на полную перезагрузку власти, не откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнит все условия для получения новых траншей кредита МВФ.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по финансовым вопросов Василий Горбаль, комментируя прибытие в Киев миссии МВФ.

Эксперт напомнил, что МВФ последовательно мониторит выполнение Украиной программы сотрудничества: "Есть график мониторинга. Как шутят военные – война войной, а обед по расписанию".

Как отметил Горбаль, полуторагодовая программа является достаточно простой для Украины с точки зрения выполнения условий.

"Основные моменты – антикоррупционные, создание Антикоррупционного суда. Насколько я понимаю, это уже на марше. Мы находимся в абсолютно комфортном режиме выполнения этой программы", – подчеркнул он.

По словам эксперта, подписывая программу сотрудничества, МВФ учитывал и прогнозировал политическую ситуацию в Украине.

"Облегчили программу, оставили только антикоррупционные тезисы, понимая, что будут выборы в парламент – внеочередные или очередные. Они для себя заложили период полтора года, чтобы за это время решились все политические вопросы и потом было понятно, с кем дальше проводить переговоры", – пояснил Горбаль.

"Понятно, что новая власть, которая только формируется, пока обречена на тесное сотрудничество с Международным валютным фондом в связи с безальтернативностью поступлений валюты в страну", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. Около 1,4 млрд долларов Украине предоставили сразу, а остальные средства фонд планирует выделять по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

В Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия МВФ. Эксперты фонда должны принять решение о готовности страны к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Ранее агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что МВФ может отказать Украине в предоставлении транша, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

Советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко сообщил, что после парламентских выборов Украина может договориться с МВФ о новой программе финансирования или пересмотреть старую.

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