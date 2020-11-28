Миллиардер заявил, что разочарован в деньгах и потратил целое состояние на биткоины

Один из самых богатых людей мира Рикардо Салинас Плиего (по данным Forbes имеет состояние в более 12 млрд долларов) инвестировал 10% своего ликвидного портфеля в биткоин.

Об этом сообщает издание Сryptodaily. Накануне этого решения он поделился видео, на котором выбрасывают огромные суммы бумажных денег в мусор. Тем самым он показал как инфляция превращает обычные деньги в бумагу.

"Он является единственным миллиардером из Мексики, который, похоже, выиграл от пандемии коронавируса и экономического кризиса, который возник в результате", – пишет издание.

К слову, ранее миллиардер Масаеси Сон (глава SoftBank) потерял из-за инвестиции в биткоин около 130 млн долларов и продал всю свою криптовалюту.

Последние несколько недель курс биткоина уверенно растет и уже преодолел максимальную отметку за два года. Одна из причин такого роста: на фоне экономического кризиса, падения экономик большинства стран инвесторы пытаются спасти свои деньги и вкладывают их в разные активы, в том числе и в криптовалюты. Традиционно на первом месте по популярности оказалась первая криптовалюта – биткоин.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.