Меркель защитила "Северный поток-2": как Германия выступила против США и Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство добьется завершения строительства российского "Северного потока-2". При этом немецкий лидер раскритиковала намерение США ввести санкции.

О том, почему Германия выступает за "Северный поток-2", который ударит по Украине и Польше – читайте в материале OBOZREVATEL.

Меркель "за" Северный поток, а США – против

"Мы считаем незаконными эти экстерриториальные санкции, то есть санкции, которые выходят за пределы территории США", – цитирует канцлера издание RTL. Три сенатора США написали в немецкий порт Засниц-Мукран на Балтийском море письмо с угрозами принять карательные меры против членов совета директоров, руководителей и акционеров, если они будут участвовать в запуске или работе "Северного потока-2".

Как поясняет OBOZREVATEL аналитик Егор Комов, "Северный поток-2" – это проект не только России, но и Германии. Немцы чуть ли не меньше россиян заинтересованы в новом трубопроводе. Для них это шанс стать энергетическим хабом Европы.

"Без "Северного потока-2" можно легко обойтись, поставки в Европу стабильны. Но и если сейчас они невозможны без участия украинской газотранспортной системы, то после запуска "Северного потока-2" Украина рискует остаться без транзита. Это для нас большая проблема. Первое – что делать, если одна из самых крупных в Европе газотранспортных систем (наша) останется без газа, превратится в груду металла. Второе – чем заменить ежегодный доход в размере в миллиарды долларов от транзита. Есть еще вопрос безопасности – пока у нас газопровод, на активные военные действия Россия не пойдет", – поясняет Комов.

Угроза для Украины

Россия же в случае запуска "Северного потока-2" сможет отказаться от украинского газопровода и утвердит свои позиции главного поставщика голубого топлива в ЕС. Такой расклад не выгоден не только Украине, но и Польше (они также могут лишиться транзита).

США и сами готовы поставлять сжиженный газ в Европу, более того, они неоднократно повторяли, что нельзя с одной стороны принимать санкции против РФ, осуждать ее агрессию в Украине, а с другой – финансировать ее, покупая газ.

И сейчас заинтересованность Германии очевидна как никогда. Накануне расширение санкций СМИ узнали о споре между немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Разговор был о "Северном потоке-2" и его роли в Европе.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

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