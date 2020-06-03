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3 июня • обновлено в 11:27
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Курс рубля начал отвоевывать докризисные отметки

1.8т
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В России продолжается укрепление рубля. На Московской бирже в среду, 3 июня, доллар подешевел почти на 37 копеек, опустившись до 68,29 руб./$.

Евро также подешевело – его стоимость снизилась до 76,64 руб./евро (минус 5 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:20 по киевскому времени.

Биржевики советуют спекулянтам активно продавать иностранную валюту.

Курс валют в России

Курс валют в России

investing.com

Курс валют в России

Курс валют в России

investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России курс валют евро рубль доллар
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