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21 марта • обновлено в 09:50
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Курс доллара в Украине заметно вырос: сколько стоит валюта

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Курс доллара в украинских обменниках в субботу, 21 марта, вырос на 6 копеек – до 28,00 грн/$, а евро на 6 копеек – до 29,95 грн/евро.

Официальный курс валют остался тем же, каким был в пятницу: доллар по 27,80 грн/$, евро – 30,09 грн/евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Регулятор на выходные курс не меняет, оставляя его на уровне пятницы.

Официальный курс валют на 21 марта

Официальный курс валют на 21 марта

НБУ

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Динамика курса валют

Динамика курса валют

Скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на 8 марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Сколько стоит валюта в обменниках

Доллар:

  • продажа – 28,00 грн/$;

  • покупка – 27,80 грн/$.

Евро:

  • продажа – 29,95 грн/евро;

  • покупка – 29,35 грн/евро.

В пятницу доллар в обменниках продавали по 27,94 грн (+6 коп в субботу, 21 марта), евро – по 29,89 грн (+6 коп).

Курсы валют в обменниках

Курсы валют в обменниках

Скриншот

Из-за карантина в Украине на наличную валюту возник ажиотажный спрос. А из-за того, что авиасообщение с другими странами, откуда в Украину на самолетах привозят деньги, сейчас практически перекрыто, возник их дефицит. Большинство банков перешло на безналичную продажу долларов и евро.

Курс валют в Украине

Курс валют в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют евро доллар Национальный банк Украины
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