Курс доллара в Украине заметно вырос: сколько стоит валюта

Курс доллара в украинских обменниках в субботу, 21 марта, вырос на 6 копеек – до 28,00 грн/$, а евро на 6 копеек – до 29,95 грн/евро.
Официальный курс валют остался тем же, каким был в пятницу: доллар по 27,80 грн/$, евро – 30,09 грн/евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Регулятор на выходные курс не меняет, оставляя его на уровне пятницы.
Официальный курс валют на 21 марта
НБУ
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Динамика курса валют
Скриншот
Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на 8 марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.
Сколько стоит валюта в обменниках
Доллар:
продажа – 28,00 грн/$;
покупка – 27,80 грн/$.
Евро:
продажа – 29,95 грн/евро;
покупка – 29,35 грн/евро.
В пятницу доллар в обменниках продавали по 27,94 грн (+6 коп в субботу, 21 марта), евро – по 29,89 грн (+6 коп).
Курсы валют в обменниках
Скриншот
Из-за карантина в Украине на наличную валюту возник ажиотажный спрос. А из-за того, что авиасообщение с другими странами, откуда в Украину на самолетах привозят деньги, сейчас практически перекрыто, возник их дефицит. Большинство банков перешло на безналичную продажу долларов и евро.
Курс валют в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.
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