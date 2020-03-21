Курс доллара в Украине заметно вырос: сколько стоит валюта

Курс доллара в украинских обменниках в субботу, 21 марта, вырос на 6 копеек – до 28,00 грн/$, а евро на 6 копеек – до 29,95 грн/евро.

Официальный курс валют остался тем же, каким был в пятницу: доллар по 27,80 грн/$, евро – 30,09 грн/евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Регулятор на выходные курс не меняет, оставляя его на уровне пятницы.

Официальный курс валют на 21 марта НБУ

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Динамика курса валют Скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на 8 марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Сколько стоит валюта в обменниках

Доллар:

продажа – 28,00 грн/$;

покупка – 27,80 грн/$.

Евро:

продажа – 29,95 грн/евро;

покупка – 29,35 грн/евро.

В пятницу доллар в обменниках продавали по 27,94 грн (+6 коп в субботу, 21 марта), евро – по 29,89 грн (+6 коп).

Курсы валют в обменниках Скриншот

Из-за карантина в Украине на наличную валюту возник ажиотажный спрос. А из-за того, что авиасообщение с другими странами, откуда в Украину на самолетах привозят деньги, сейчас практически перекрыто, возник их дефицит. Большинство банков перешло на безналичную продажу долларов и евро.

Курс валют в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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