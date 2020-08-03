НБУ удешевил доллар, но поднял стоимость евро: курс валют на 3 августа

Официальный курс доллара в понедельник, 3 августа, снизился на 1 копейку, а вот евро подорожал на 23 копейки. При этом в банках и обменниках валюта подешевела.

Курс НБУ на 3 августа

1 доллар США – 27,67 грн

1 евро – 32,78 грн.

Курс валют 3 августа НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,53 грн/$ (-1 коп.)

Продажа – 27,80 грн/$ (+1 коп.)

Курс валют 3 августа Минфин

Евро:

Покупка – 32,30 грн/€ (-5 коп.)

Продажа – 32,94 грн/€ (-2 коп.)

Курс валют 3 августа Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,59 грн/$

Продажа – 27,66 грн/$

Курс валют 3 августа kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,43 грн/€

Продажа – 32,50 грн/€

Курс валют 3 августа kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,58 грн/$

Продажа – 27,64 грн/$

Курс валют 3 августа Минфин

Евро:

Покупка – 32,31 грн/€

Продажа – 32,34 грн/€

Курс валют 3 августа Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ в пятницу, 31 июля, второй день подряд оставил без изменений официальный курс доллара, но поднял стоимость евро на 7 копеек. А вот в обменниках на этом фоне валюта начала дорожать.