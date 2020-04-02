В России неожиданно укрепился рубль: сколько стоит

В России резко укрепился рубль. В четверг, 2 апреля, на Московской бирже курс доллара упал до 77,60 руб./$. Накануне торги закрылись на отметке 78,79 руб./$.

Также снизилась стоимость евро– с 86,31 руб./евро сразу до 84,97 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Курс валют в России Московская биржа

Курс валют в России Московская биржа

Курс рубля

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