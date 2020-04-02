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2 апреля • обновлено в 11:17
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В России неожиданно укрепился рубль: сколько стоит

3.4т
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В России резко укрепился рубль. В четверг, 2 апреля, на Московской бирже курс доллара упал до 77,60 руб./$. Накануне торги закрылись на отметке 78,79 руб./$.

Также снизилась стоимость евро– с 86,31 руб./евро сразу до 84,97 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Курс рубля

Курс рубля

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
рубль доллар Новости России курс валют
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Нефть рванула в гору. Уже по 27. Время сбрасывать баксы. Поспешите .
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Анатолий Булатов
Анатолий Булатов
Я думаю, это временно, просто влили валюту на продажу из резервов. Экономика трещит по швам, и это уже ни для кого в России не секрет..
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Экономика Mакроэкономика

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