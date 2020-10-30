В МВФ назвали е-декларирование "критически важным шагом" для Украины

Система электронного декларирования доходов чиновников является "критически важным шагом" для Украины в борьбе с коррупцией, который не нужно отменять.

Об этом говорится в ответе представителя Международного валютного фонда на информационный запрос "Укринформа" по реакции на решение Конституционного суда Украины о е-декларировании. Организация призвала усилить эффективность всех антикоррупционных органов страны.

Указывается, что система подотчетности о доходах чиновников и создание эффективной антикоррупционной базы – важный элемент взаимодействия с МВФ на протяжении последних лет.

"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", – сказано в заявлении.

"Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для развертывания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", – добавили в Фонде.

В ответе организации добавляется, что "дискуссии по проблемным вопросам продолжаются".

Напомним, Европейский парламент поддержал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение Конституционного суда отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Как писал OBOZREVATEL: