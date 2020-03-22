Кризис в Украине сравнили с 2008 годом: возможен ли дефолт

Украина вступает в новый мировой финансовый кризис, однако ее экономика сейчас гораздо сильнее, чем во время кризиса 2008 года.

Об этом рассказал в эфире ObozTV член совета Национального банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман, комментируя возможность дефолта в Украине.

"В ближайшее время у Нацбанка достаточно золотовалютных резервов, чтобы не допускать дефолтов. Теоретически, дефолт может допустить любая страна в будущем. Но, по моему мнению, этот вопрос для Украины вообще не своевременный", - заявил Фурман.

По его словам, Украина сегодня входит в мировой финансовый кризис, "но, по сравнению с 2008 годом, украинская экономика намного сильнее".

Член совета НБУ привел статистику - в 2008 году инфляция была 22%, сегодня 2%. Дефицит платежного баланса в 2008 году был более 10%, сегодня он меньше 2%.

"Сегодня у нас плавающий обменный курс, значительно больше валютных резервов Национального банка, нет проблем с платежами "Нафтогаза". Сегодня совсем другая картина", - считает он.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине возможен экономический кризис, который будет следствием мирового.

Финансовый аналитик и блогер Сергей Фурса считает, что Украина намеренно срывает программу сотрудничества с МВФ, что может обернуться огромными проблемами для экономики страны.

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