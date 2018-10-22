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Как будет расти экономика Украины: озвучен прогноз на ближайшие годы

2.6тЧитать материал на украинском

Экономика Украины в 2019 году замедлит свой рост по сравнению с 2018-м. Но уже после 2020 года ВВП Украины начнет догонять страны Восточной Европы, расти на 4% и выше.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Павел Кухта. Эксперт напомнил, что следующий год – "год двойных выборов и политической нестабильности".

"Это год неопределенности для инвесторов, для бизнеса – для всех участников экономики. Поэтому понятно, что в следующем году темпы роста экономики будут несколько ниже, чем в этом. Это нормально, потому что политический риск очень велик. Если мы пройдем его нормально, политический риск не оправдается... тогда в 2020 году опять увеличатся темпы экономического роста, все прогнозы это отображают", – заявил Кухта.

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Экономист напомнил нынешние показатели роста экономики Украины: "Последняя цифра, которую мы имеем – во втором квартале 2018 года 3,8% ВВП, почти 4% роста".

По его словам, 4% - это "нижняя граница нормы для Украины".

"Это нижняя планка показателя, который нам позволяет догонять восточноевропейские страны. Между нами и ними образовался большой разрыва, потому что они в начале 90-х провели реформы и четверть столетия развивались, а мы стояли на месте", - отметил Кухта.

Как подчеркнул эксперт, 4%-й рост ВВП – "это уровень, на который мы должны выйти и удерживать его как базу экономического роста, но мы сейчас уже почти там".

Помимо выборов Кухта назвал еще одним крупным риском для экономики на следующий год – пик выплат по внешнему долгу Украины.

"В этом году, следующем и 2020-м, выплаты по долгу создают риск макроэкономической нестабильности и тоже сдерживают инвестиции и экономический рост. Но с 2021 года эти выплаты пойдут на спад. С 2021 года мы можем ожидать, что мы будем расти на 4% и больше более-менее стабильно, если не сделаем больших ошибок до того времени, будем стабильно идти по курсу реформ и евроинтеграции. 2021 год – точка бифуркации, после которой мы можем пойти в правильный нормальный рост", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство ожидает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 3,6%. При этом, Кабмин ставит задачу на среднесрочную перспективу роста в пределах 5-7% ВВП.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЭкономика Украины: прогнозыперезапуск экономики
Персона
Павел Кухта
Место
Украина
Объекты
ВВПЭкономика Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сейчас транзит прекратится, экономика как на дрожжах подскочит)))))
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4
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ага, как говно в сортире от дрожжей прёт, так и экономика окраины уже начала бурлить)))
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3
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
С такими темпами, может быть к году-так 2113 на укрАине будет достигнут уровень жизни 2013 домайданного года.Если, конечно, к тому времени все хохлы не уедут)))
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3
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В прогнозируемом будущем не будет 4% роста, это нарушает соглашения о реструктуризации долгов, или вы об этом забыли? Вас очень долго стричь будут, за эти кабальские договоренности 15-го года.
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5
1

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