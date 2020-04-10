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10 апреля • обновлено в 18:04
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Из Украины в разгар коронавируса вывезли 38 млн масок

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За январь-февраль 2020-го из Украины вывезли масок на 8 млн долларов, это примерно 38 млн масок, которых бы хватило на обеспечение средствами защиты медиков и части населения.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Только за январь и февраль 2020-го, когда в мире бушевал коронавирус, а Китай был готов покупать средства защиты по любой цене, украинские предприниматели начали массово вывозить медицинские маски за рубеж. За два месяца только официально продали таковых около 38,2 млн, рассказал OBOZREVATEL бывший высокопоставленный сотрудник таможни. Из-за некомпетентности правительства, эти действия были законными вплоть до середины марта, чем и воспользовался бизнес, а также предприимчивые дельцы.

Из Украины в разгар коронавируса вывезли 38 млн масок

Этих масок хватило бы,чтобы полностью обеспечить на несколько месяцев потребности всего медицинского персонала страны, сотрудников стратегически важных предприятий, а также социально незащищенные слои населения. Именно из-за бездействия правительства Гончарука сейчас, когда коронавирус уже добрался до Украины, аналогичные маски приходится покупать по цене в 12 раз выше.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов дважды обращался с просьбой временно запретить экспорт масок и средств защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса в Украине. При этом на тот момент премьер Алексей Гончарук рекомендации СНБО проигнорировал.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
карантин
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
так маски не защищают.простая схема конвертирования ни кому не нужной гривны в СКВ(шо для многих остается загадкой и осталось бы ,но есть гугл и для чубатых википедия)
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Экономика Mакроэкономика

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