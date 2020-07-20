Разумков сказал, что худший период коронакризиса для Украины еще впереди

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сравнил коронакризис 2020 года с проблемами, которые постигли мир после Второй мировой войны, и заявил, что худший период еще не пройден.

Об этом он сказал, выступая в парламенте в понедельник, 20 июля (посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Он добавил, что по прогнозам, в 2020 году экономический спад в еврозоне составит 9%, а в 2021 году ожидается рост на 6%.

"Экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, ее можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. И, к сожалению, сегодня говорить, что мы прошли худшую точку, я думаю, тоже пока рано", – сказал Разумков.

Он добавил, что сегодня в мире меняются приоритеты в защиту внутренних экономик и поддержку национальных производителей.

"Я понимаю, что сегодня работать в режиме замкнутой экономики невозможно. И движение капитала, промышленности, товаров так же будет сохраняться. Украина должна находить возможности, ключевые точки роста, которые мы можем использовать. У нас, я уверен, есть отрасли, требующие дополнительной поддержки со стороны государства и привлечения дополнительных инвестиций. Это позволит двигаться и находить точки роста. Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние 1,5-2 месяца мы видим положительный тренд. Если до июня исполнении бюджета было где-то 88%, то сейчас мы видим 92%", – сказал Разумков.

Он отметил, что говорить сейчас о серьезном росте "мягко говоря рано".

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика Украины в 2020-м может упасть на 8-10%, уже сейчас на это указывает масштабный спад производства и сокращение доходов целого ряда сфер.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но в то же время ожидает рост экономики в 2021 году на 3,6%.

ВВП Украины в январе-мае 2020 году из пандемии COVID-19 сократился на 5,9%.