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26 декабря • обновлено в 15:46
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Гончарук увидел негатив в укреплении гривни

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривни негативным явлением. В четверг, 26 декабря, курс валют в НБУ зафиксирован на уровне 23,25 грн/$.

Об этом глава правительства сказал эфире телеканала "Украина24", передает "Интерфакс-Украина". По его словам, укрепление имеет свои плюсы и минусы.

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"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни – это негативное явление. Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться", – сказал Гончарук.

Премьер назвал среди преимуществ повышения курса гривни, в частности, рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта, тогда как подорожание гривни негативно влияет на экспортеров и бюджет.

Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива НБУ. В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.

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"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами НБУ и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит", – сказал премьер.

Бюджет Украины, согласно данным Казначейства, с начала 2019 года недополучил 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн. Огромный разрыв образовался в том числе и из-за резкого укрепления гривни, которое не было запланировано при составлении бюджета-2019.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Курс валют Экономика Украины: прогнозы
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
гривня доллар
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