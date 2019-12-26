Гончарук увидел негатив в укреплении гривни

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривни негативным явлением. В четверг, 26 декабря, курс валют в НБУ зафиксирован на уровне 23,25 грн/$.

Об этом глава правительства сказал эфире телеканала "Украина24", передает "Интерфакс-Украина". По его словам, укрепление имеет свои плюсы и минусы.

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни – это негативное явление. Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться", – сказал Гончарук.

Премьер назвал среди преимуществ повышения курса гривни, в частности, рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта, тогда как подорожание гривни негативно влияет на экспортеров и бюджет.

Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива НБУ. В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами НБУ и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит", – сказал премьер.

Бюджет Украины, согласно данным Казначейства, с начала 2019 года недополучил 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн. Огромный разрыв образовался в том числе и из-за резкого укрепления гривни, которое не было запланировано при составлении бюджета-2019.

Курс доллара

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный банк Украины в четверг, 26 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,25 грн/$. Это является максимальным значением за период с декабря 2015 года, когда курс валюты составлял 23,13 грн/$ .

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

В Министерстве экономики ожидают, что в начале 2020 года в Украине может ослабеть гривня и вырасти инфляция.

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