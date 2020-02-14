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15 февраля • обновлено в 00:18
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"Есть над чем работать": большинство украинцев считают, что Гончарук провалил поручения Зеленского

1.1т
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Большинство украинцев считают, что премьер-министр Алексей Гончарук не смог выполнить поручения, которые ему дал президент Украины Владимир Зеленский.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером провели опрос на эту тему. До этого речь шла о снижении коммунальных платежей - еще осенью Зеленский поручил Гончаруку добиться их снижения. Более того, он поставил ультиматум: если правительство с задачей не справится, то придется с ними попрощаться.

Результат опроса показал, что 57% присутствующих в студии считают, что премьер-министр не справился с задачей.

"Мне еще есть над чем работать", - отреагировал Гончарук.

Результаты опроса

Результаты опроса

Скриншот эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинцы с нулевым потреблением газа все равно будут платить за его транспортировку, но минимальную стоимость.

  • В феврале украинцам придут платежки с самыми маленькими суммами за жилищно-коммунальные услуги за всю зиму.

  • С января 2019 года по январь 2020 года цена для газ для населения снизилась на 25%. Это стало возможным благодаря действиям правительства

  • Плату за транспортировку газа отделили от основной платежки, чтобы можно было свободно выбирать поставщика.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины коммунальные услуги газ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как показали последние 20 лет, страну нужно строить очень долго, а разрушить легко - достаточно только поскакать какой-то месячишко на майдане.............
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Хрущ тоже пытался скрестить корову с медведем, чтобы летом молоко давала, а зимой лапу сосала.
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