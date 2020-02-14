"Есть над чем работать": большинство украинцев считают, что Гончарук провалил поручения Зеленского

Большинство украинцев считают, что премьер-министр Алексей Гончарук не смог выполнить поручения, которые ему дал президент Украины Владимир Зеленский.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером провели опрос на эту тему. До этого речь шла о снижении коммунальных платежей - еще осенью Зеленский поручил Гончаруку добиться их снижения. Более того, он поставил ультиматум: если правительство с задачей не справится, то придется с ними попрощаться.

Результат опроса показал, что 57% присутствующих в студии считают, что премьер-министр не справился с задачей.

"Мне еще есть над чем работать", - отреагировал Гончарук.

Результаты опроса Скриншот эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинцы с нулевым потреблением газа все равно будут платить за его транспортировку, но минимальную стоимость.

В феврале украинцам придут платежки с самыми маленькими суммами за жилищно-коммунальные услуги за всю зиму.

С января 2019 года по январь 2020 года цена для газ для населения снизилась на 25%. Это стало возможным благодаря действиям правительства

Плату за транспортировку газа отделили от основной платежки, чтобы можно было свободно выбирать поставщика.

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