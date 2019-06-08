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Экономическое чудо: дипломат из ЕС сделал громкое заявление по Украине

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Украина может стать примером очередного "экономического чуда".

Об этом в интервью KyivPost заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия. "Я считаю, что Украина – это очередное экономическое чудо. Это действительно маленький Китай с точки зрения ресурсов, талантов и пространства", – сказал Ла Сесилия.

При этом одной из ключевых проблем дипломат назвал состояние дорог. "Это большая, большая страна; вдвое больше, чем Италия, а сообщение - это все. Есть компании в Италии, которые имеют высокие позиции в строительстве инфраструктуры и электронной инфраструктуры также", – сказал он.

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"Наши компании должны иметь все возможности, чтобы максимально использовать тот момент, когда законодательство и его внедрение начнут этот экономический бум", – добавил он.

Напомним, ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

Как писал OBOZREVATEL, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако, экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
ВВПперезапуск экономики
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