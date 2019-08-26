Доллару нашли замену: в Банке Англии сделали заявление

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил о целесообразности создания по аналогии с Libra цифрового средства платежа, способного заменить американский доллар в качестве глобальной резервной валюты.

Об этом сообщает Bloomberg, передает forklog. Обращаясь к ФРС в ходе выступления на ежегодном симпозиуме финансовых лидеров в Джексон-Хоул, Карни заявил: "Сочетание повышенной экономической неопределенности, явного протекционизма и опасений, что в дальнейшем негативные шоки не смогут адекватно компенсироваться из-за ограничений для реализации политики, усугубляет дефляционное давление на глобальную экономику".

Финансист добавил, что центробанкам необходимо принимать не только краткосрочные меры по сглаживанию негативных последствий, вызванных глобальными процессами, но и обдумывать гораздо более кардинальные шаги.

В частности, Карни подчеркнул, что обладающий статусом резервной валюты доллар должен быть заменен цифровым средством платежа, созданным по аналогии с Libra от Facebook. По словам банкира, это гораздо лучше, чем "позволить другой валюте, такой как юань, заменить американскую".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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