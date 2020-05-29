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29 мая • обновлено в 15:30
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Деньги МВФ Украина будет возвращать с процентами пять лет: в Минфине раскрыли условия

1.2т
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Украина будет возвращать кредит МВФ под 2,6% годовых, при этом средняя ставка для нас составляет 2,5%.

Об этом изданию The Page сообщили в Министерстве финансов. Относительно срока погашения, то льготный период продлится от трех с половиной лет с последующим погашением в течение пяти лет.

Однако в министерстве отметили, что по состоянию на 28 мая процентная ставка для Украины составляет 2,31%, а в случае транша она поднимется до 2,6%. На это влияет размер базовой ставки МВФ, которая меняется каждую неделю. Кроме того, параметры кредита не отличаются от общих условий на которых и другие страны получают средства от МВФ.

Деньги МВФ Украина будет возвращать с процентами пять лет: в Минфине раскрыли условия

Отметим, Украина может получить первый транш нового кредита от МВФ уже в ближайшие недели. Общая сумма составит $5 млрд, а первая порция займа – $1,9 млрд. В новом меморандуме, как удалось выяснить СМИ, прописали необходимость изменить устав "Нафтогаза", закон о банках и процедуру отбора членов Высшего совета правосудия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФ кредит
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