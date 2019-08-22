Курс доллара развернется на 180 градусов: прогнозы аналитиков и НБУ

Несмотря на сезонные колебания курса гривни, в ближайшее время украинской валюте ничего не угрожает. Впрочем, есть и другие сценарии – от 20 до 31 грн/$.

Такой прогноз дают представители НБУ и руководители ряда банков, сообщает "Минфин". Эксперты называют следующие факторы, которые будут влиять на гривню.

Укрепляют украинскую валюту:

спрос иностранных инвесторов на облигации госдолга;

благоприятные условия на валютном рыке;

приток в Украину денежных переводов от заробитчан;

уменьшение вывода дивидендов из Украины;

в будущем ожидаются хорошие продажи у фермеров и металлургов.

Могут ударить по гривне:

сезонная активность импортеров;

ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках;

проблемы с транзитом газа через территорию Украины;

может упасть цена на железную руду.

Какие прогнозы дают эксперты

Заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб:

"В краткосрочной перспективе значительных рисков для курса гривни нет. Могут измениться условия торговли, снизиться цены на экспортные товары, в условиях гибкого обменного курса это повлияет на котировки. Поэтому в случае необходимости регулятор не будет продавать валюту".

Начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая:

"Я ожидаю, что курс будет держаться в том же коридоре, что и сейчас. Приход инвесторов на рынок государственного долга – это положительный тренд. Если новый парламент реализует судебную реформу, изменения в силовых структурах, откроет рынок земли, мы сможем продолжить этот тренд. Появятся новые инвесторы, которые будут вкладывать средства уже в экономику страны. Это станет положительным фактором и для укрепления гривни".

Президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров:

"Есть два крайних варианта изменения валютного курса. Первый – 20 грн/$. Это возможно при реализации "сказочного" сценария — должно состояться быстрое открытие рынка земли с ее продажей только за гривну и созданием такого финансового инструмента как "земельный бон". Верхняя планка курса — около 31 грн/$. Трудности могут возникнуть из-за изменения стоимости железной руды. Скорее всего будет реализован "средний" сценарий изменения курса гривни: незначительная девальвация в пределах 27,5-28,5 грн/$".

Эксперты дали прогноз на курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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