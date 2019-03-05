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Биткоин обрушился за несколько часов: резкий обвал криптовалют 

35.1тЧитать материал на украинском

Капитализация криптовалютного рынка за несколько часов снизилась со $130 до $126 млрд. Это стало рекордным обвалом за такой короткий период.

Об этом сообщает профильное издание Forklog. Так, среднерыночная цена биткоина опустилась на 2,5%, и на момент публикации первая криптовалюта торгуется на уровне $3 765.

Все топ-10 монет, за исключением Tether, потеряли в цене в среднем 4%. Несмотря на успешный запуск обновления Constantinople, цена Ethereum упала на 5,77% до $127. Потери Ripple составили 3,31%, монета торгуется на уровне $0,3. Цена EOS снизилась на 7,44% до $3,31. Litecoin подешевел на 5,11% до $46.

Биткоин

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Наибольшие потери среди топ-100 криптовалют понес токен THETA, стоимость которого опустилась на 13,47%. На этом фоне уверенный рост — на 26% — демонстрирует монета RavenCoin.

Кроме того, более чем на 5% вырос в цене Verge. Несмотря на снижение капитализации, суточный объем торгов вырос на 8,7%, до $25 млрд.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
биткоинкриптовалюта
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Zhurba Tolik
Zhurba Tolik
Тугодумы, он растет.
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Деминов Юра
Деминов Юра
Говно новости, как всегда впереди планеты всей! Даже не удосужились на бирже глянуть. Цену битка,его рост и падение.главное пиздануть чето
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