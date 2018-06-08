Аналитик озвучил колоссальные убытки Украины от агрессии Кремля

Украина из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе потеряла $100 млрд.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд, передает Украинский кризисный медиа центр.

По его данным, после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в свыше $1,8 млрд. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях - от $1,7 до $1,9 млрд.

Также Россия конфисковала Крымэнерго, как следствие - Украина потеряла еще $1 млрд, добавляет он.

Из-за боевых действий на востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в $9,5 млрд. "Кто здесь за это отвечает? "ДНР" или "ЛНР" не признанные в мире. Эту территорию захватили без каких-либо правовых документов", - подчеркнул Аслунд.

Еще Украина потеряла $14 млрд в результате уменьшения объема торговли с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько Россия потратила на аннексированный Крым за четыре года.