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9 марта • обновлено в 16:24
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Американский фондовый рынок рухнул вместе с нефтью

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В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью.

В частности, индекс S&P 500 опустился на 6,3%, а NASDAQ – на 6,8%. Об этом свидетельствуют показатели рынка.

Одновременно с этим индекс Dow Jones просел на 7%.

В результате торги после открытия были приостановлены на 15 минут. Такие меры принимают, когда индексы падают на 5 и выше процентов.

В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью

В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью

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Автор
Виктор Калиненко
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Американский фондовый рынок рухнул вместе с рублем. Из-за этого нью юрская биржа прекратила торги. Сотни сланцевых компашек готовятся к банкротству. Амеры готовят в ответ пакость для саудитов.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ой, какой нежданчик! А как же это стало возможным в самой развитой экономике мира? Вислоухие фахивци, ждём пояснений!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так уж и быть. Придётся Украине и американской территории немного отжать.
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