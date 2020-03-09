Американский фондовый рынок рухнул вместе с нефтью

В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью.

В частности, индекс S&P 500 опустился на 6,3%, а NASDAQ – на 6,8%. Об этом свидетельствуют показатели рынка.

Одновременно с этим индекс Dow Jones просел на 7%.

В результате торги после открытия были приостановлены на 15 минут. Такие меры принимают, когда индексы падают на 5 и выше процентов.

В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью

Новость дополняется...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал