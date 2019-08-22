Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Амбициозная цель": в Украине пообещали завершить ремонт важной дороги до конца года

658 Читать материал на украинском

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак заявил, что рассчитывает на завершение ремонта дороги между Запорожьем и Мариуполем до конца текущего года.

Работы на объекте ведутся под постоянным контролем со стороны госагентства, сообщил Новак в ходе выездной конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас очень амбициозная цель – полностью завершить коридор Запорожье-Мариуполь еще в этом году. Выделено масштабное финансирование для завершения этих работ, потому что этот коридор очень важен для всей страны", – отметил и.о. главы "Укравтодора".

Новости
В Украине взялись за ремонт худшей трассы страны: опубликовано видео

По его словам, это "дорога жизни" для Запорожской и Донецкой областей, а также для Мариуполя.

"Поэтому хотим работать так быстро, чтобы в текущем году завершить строительство", – резюмировал Новак.

Работы на объекте ведутся под постоянным контролем со стороны госагентства

Работы на объекте ведутся под постоянным контролем со стороны госагентства

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Славомир Новак Славомир Новак
Темы
Дороги в Украине Ремонт дорог
Место
Украина
Теги
дороги ремонт и строительство дорог ямы на дорогах Укравтодор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...