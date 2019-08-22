"Амбициозная цель": в Украине пообещали завершить ремонт важной дороги до конца года

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак заявил, что рассчитывает на завершение ремонта дороги между Запорожьем и Мариуполем до конца текущего года.

Работы на объекте ведутся под постоянным контролем со стороны госагентства, сообщил Новак в ходе выездной конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас очень амбициозная цель – полностью завершить коридор Запорожье-Мариуполь еще в этом году. Выделено масштабное финансирование для завершения этих работ, потому что этот коридор очень важен для всей страны", – отметил и.о. главы "Укравтодора".

По его словам, это "дорога жизни" для Запорожской и Донецкой областей, а также для Мариуполя.

"Поэтому хотим работать так быстро, чтобы в текущем году завершить строительство", – резюмировал Новак.

Работы на объекте ведутся под постоянным контролем со стороны госагентства

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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