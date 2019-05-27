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МирСпорт

/Новости экономики

"Альтернативы нет": Яценюк дал Зеленскому советы на счет дефолта

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Бывший премьер-министр Арсений Яценюк отреагировал на споры об объявлении дефолта Украины, предложенном олигархом Игорем Коломойским.

Своей позицией поделился он в Facebook, дав советы по этому поводу президенту Владимиру Зеленскому.

Так, Яценюк вспомнил времена, когда занимал должность главы правительства. В 2014 году в парламенте он заявил: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

"Украина была на грани дефолта в 2014 году. В государственной казне было 108 тысяч гривен и 73 млрд долларов долгов, которые не я брал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 900 млрд гривен и уменьшил долги на 7 млрд долларов до 67 млрд", – пояснил Яценюк.

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Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

izvestia.kiev.ua

"Я не пошел на дефолт, потому что это – банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт – это рост курса гривни, не имеющий предела. Дефолт – это инфляция более 10000%, как было в 1990-х годах. Дефолт – это безработица. Дефолт – это клиническая смерть экономики", – подчеркнул Яценюк.

Он посоветовал Зеленскому сформировать свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом.

"Для меня другой альтернативы, чем программа с Международным валютным фондом, нет. Если у президента Зеленского есть альтернатива – пусть ее покажет", – написал Яценюк.

"Новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это – в лучшем случае – в конце 2019 года. Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что возможный дефолт приведет к серьезным последствиям, от которых пострадает в первую очередь население Украины.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

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Место
Украина
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Решетников Александр
Решетников Александр
Протеже Юща кролик Сеня срубил с Украины свой миллиард и свалил в Штаты. Обьяви он дефолт, арбуз бы отняли. У него были четкие мотивы, но к тому что он здесь лепит отношения не имеют.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да от таких советчиков,нужно открещиваться и плеваться.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Я не пошел на дефолт, потому что это – банкротство Украины, я просто поимел и так бедных людей и свалил на время, пока шум уляжется, не ну гуманист согласитесь ! Такого циника ещё поискать, вообще ничего святого ! Да, про выборы можешь забыть.
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