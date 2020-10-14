Размер алиментов в Украине увеличили: сколько придется платить

В Украине в 2021 году в бюджете предусмотрели новый прожиточный минимум, к котором привязан размер алиментов на ребенка.

Как сказано в статье "24 канала", уже с 1 декабря 2020 года алименты вырастут. Отмечается, что гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Размер алиментов в 2021 году

На детей до 6 лет с 1 декабря нужно платить 961 гривню в месяц, на старших детей – 1 198 гривень.

На графике гарантированные суммы обозначены синим цветом. Их увеличение предусмотрели еще с 1 июля 2021 года и 1 декабря того же года. Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у кого низкий доход. Если доход достаточный, то суд может обязать одного из родителей уплачивать как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму.

С 1 декабря это 1 921 грн для детей в возрасте до 6 лет и 2 395 грн для детей от 6 до 18 лет.

Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то отец или мать, которые не проживают с ребенком, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет. С 1 декабря гарантированный размер алиментов на совершеннолетних детей, обучающихся составит 1 095 гривень.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка.

В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривень;

с 1 июля 2021 года – 20 130 гривень;

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривень.

Максимальная сумма алиментов на ребенка от 6 лет до 18 лет в 2020 году:

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривень;

с 1 июля 2021 года – 25 100 гривень;

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 25 сентября вступил в силу закон о ежегодной индексации алиментов. Он предусматривает, что определенную судом сумму выплат будут пересчитывать.