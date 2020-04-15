Акции Amazon подорожали до исторического максимума

Котировки акций интернет-ритейлера Amazon завершили торги во вторник,14 апреля, на максимальной исторической отметке: они выросли на 5,3% - до $2283,32.

Предыдущий рекорд в $2170,22 был установлен 19 февраля. Исходя из текущих котировок, капитализация компании в целом составляет почти $1,14 трлн, передает Интерфакс.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, а также предоставляет "облачные" услуги. Бумаги компании выглядят "безопасной гаванью" для инвесторов в нынешней ситуации, отмечают аналитики MarketWatch.

Компания Amazon

Между тем, Amazon выигрывает у других благодаря своим основным бизнесам: розничная онлайн-торговля резко выросла из-за закрытия обычных магазинов, а облачные вычисления помогают другим компаниям справляться с растущим спросом на онлайн-покупки, отмечают эксперты.

С начала текущего года бумаги Amazon подорожали на 23,6%, при том, что значение фондового индекса Standard & Poor's 500 опустилось на 14,5% за этот период на опасениях рецессии в экономике из-за ограничительных мер, предпринятых на фоне распространения COVID-19.

Аналитики улучшают прогнозы выручки Amazon, хотя общий тренд для большинства компаний - снижение. В среднем они ожидают, что компания в первом квартале получит выручку в районе $72,5 млрд, а по итогам всего 2020 года - $334,14 млрд. При этом в конце января эти прогнозы составляли соответственно $72,2 млрд и $334,05 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, основателю компании Amazon, миллиардеру Джефу Безосу предложили инвестировать средства в развитие самых перспективных "зеленых" технологий.

Согласно последнему рейтингу миллиардеров, который сложил американский журнал Forbes, Безос занял первое место в мире, его состояние оценивается в $113 млрд.

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