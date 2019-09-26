Украина сорвала переговоры с МВФ? В Кабмине дали четкий ответ

Кабинет министров сообщил, что переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии", – заявила пресс-служба правительства.

В Кабмине отметили, что на сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by.

Новости МВФ подсчитал масштаб потерь от мировой коррупции

"Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", – сообщили представители правительства.

В Кабмине также добавили, что за время своего пребывания в Киеве миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и выразила пожелания дальнейшего сотрудничества.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", – резюмировали в правительстве.

Переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом находятся в активной стадии

Как сообщал OBOZREVATEL:

В НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

Позже министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.

При этом экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с МВФ после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!