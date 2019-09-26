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27 сентября • обновлено в 19:17
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Украина сорвала переговоры с МВФ? В Кабмине дали четкий ответ

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Кабинет министров сообщил, что переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии", – заявила пресс-служба правительства.

В Кабмине отметили, что на сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by.

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"Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", – сообщили представители правительства.

В Кабмине также добавили, что за время своего пребывания в Киеве миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и выразила пожелания дальнейшего сотрудничества.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", – резюмировали в правительстве.

Переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом находятся в активной стадии

Переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом находятся в активной стадии

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
МВФ Кабинет министров Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сотрудничество продолжается, но "где деньги, Зин?". Почему они не дают дешёвых кредитов вместо которых Украина продает облигации по спекулятивным процентам. Что вообще творится?
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