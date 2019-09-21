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21 сентября • обновлено в 20:11
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$250 млн от США: в Украине объяснили, почему Трамп затянул с военной помощью

2.2т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности подпишет законопроект о выделении Украине $250 млн военной помощи, принятый Палатой представителей Конгресса.

"Шансы большие", – заверила эксперт по международным вопросам Анна Шелест в эфире ObozTV. Она объяснила, что временная "заморозка" помощи была преимущественно связана со внутренними вопросами Соединенных Штатов.

Эксперт напомнила, что в Конгрессе и Сенате не было проблем с поддержкой Украины.

"Важно понимать, что заявления насчет пересмотра финансирования, которые прозвучали некоторое время назад, не были направлены против Украины", – подчеркнула Шелест.

"Скорее, это было связано с пересмотром расходов бюджета и в целом финансирования подобных программ в США. Трамп постоянно говорит, что не все деньги эффективно используются и некоторые программы помощи нужно пересматривать. Украина в некоторой мере стала "заложником" этой внутренней ситуации", – разъяснила она.

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По ее словам, Трамп "по бюрократическим причинам" может не успеть подписать законопроект до своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая предварительно анонсировалась на 25 сентября.

Однако, отметила Шелест, в этом есть и позитивные стороны.

"Было бы хорошо, чтобы украинский президент (на встрече с Трампом. – Ред.) поднял тему финансовой помощи на сферу безопасности, проговорил ее важность, и заверил, что в Украине эти финансы будут эффективно использоваться", – посоветовала она.

По мнению Шелест, такой разговор помог бы избежать "сюрпризов" на протяжении следующих 12 месяцев – ведь с октября в США начинается новый финансовый год.

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Кроме того, эксперт опровергла гипотезы о том, что разблокирование военной помощи могут быть попыткой Вашингтона "откупиться" от поддержки Украины в важных вопросах.

"Я бы не строила подобных теорий… Если мы сравним со средствами, которые Украина получила за все эти годы от США, то $250 млн – это слишком маленькая сумма, чтобы "откупиться" по такому принципиальному вопросу, как будущий статус оккупированных территорий", – констатировала она.

Дональд Трамп должен встретиться с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Дональд Трамп должен встретиться с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Facebook.com/WhiteHouse

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Темы
Военная помощь Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Анна Шелест Дональд Трамп
Место
США
Тег
Конгресс США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я думаю, что Трамп не даст Украине денег, пока не встретится с Путиным. А даже если и даст, то не деньги, а оружие с условием НЕ ПРИМЕНЯТЬ на Донбассе. Такое уже было.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Обнаглели америкосы, чуть украинские гроши не присвоили!
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