$250 млн от США: в Украине объяснили, почему Трамп затянул с военной помощью

Президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности подпишет законопроект о выделении Украине $250 млн военной помощи, принятый Палатой представителей Конгресса.

"Шансы большие", – заверила эксперт по международным вопросам Анна Шелест в эфире ObozTV. Она объяснила, что временная "заморозка" помощи была преимущественно связана со внутренними вопросами Соединенных Штатов.

Эксперт напомнила, что в Конгрессе и Сенате не было проблем с поддержкой Украины.

"Важно понимать, что заявления насчет пересмотра финансирования, которые прозвучали некоторое время назад, не были направлены против Украины", – подчеркнула Шелест.

"Скорее, это было связано с пересмотром расходов бюджета и в целом финансирования подобных программ в США. Трамп постоянно говорит, что не все деньги эффективно используются и некоторые программы помощи нужно пересматривать. Украина в некоторой мере стала "заложником" этой внутренней ситуации", – разъяснила она.

По ее словам, Трамп "по бюрократическим причинам" может не успеть подписать законопроект до своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая предварительно анонсировалась на 25 сентября.

Однако, отметила Шелест, в этом есть и позитивные стороны.

"Было бы хорошо, чтобы украинский президент (на встрече с Трампом. – Ред.) поднял тему финансовой помощи на сферу безопасности, проговорил ее важность, и заверил, что в Украине эти финансы будут эффективно использоваться", – посоветовала она.

По мнению Шелест, такой разговор помог бы избежать "сюрпризов" на протяжении следующих 12 месяцев – ведь с октября в США начинается новый финансовый год.

Кроме того, эксперт опровергла гипотезы о том, что разблокирование военной помощи могут быть попыткой Вашингтона "откупиться" от поддержки Украины в важных вопросах.

"Я бы не строила подобных теорий… Если мы сравним со средствами, которые Украина получила за все эти годы от США, то $250 млн – это слишком маленькая сумма, чтобы "откупиться" по такому принципиальному вопросу, как будущий статус оккупированных территорий", – констатировала она.

Дональд Трамп должен встретиться с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Facebook.com/WhiteHouse

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;

при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского в преддверии их первой встречи;

19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;

уже на следующей неделе законопроект попадет на рассмотрение Сената США;

ожидается, что встреча Зеленского и Трампа состоится в конце сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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