19 грн для "Слуги народа": подсчитана цена голосов на выборах в Раду

В Украине президентская партия "Слуга народа" в целом потратила на одного избирателя 19 грн во время избирательной кампании перед выборами в Верховную Раду.

Таковы результаты анализа Комитета избирателей Украины. Они были обнародованы на их официальном сайте в субботу, 3 августа.

КИУ сопоставил количество денег, которые политические партии официально потратили из избирательных фондов, а также на внесение денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам голосования.

"Слуга народа" потратила 118,8 млн грн и получила 6 307 792 голоса.

"Цена голоса - 19 грн. "Оппозиционная платформа - За жизнь" потратила 64,4 млн и получила поддержку 1 908 111 граждан, т.е. цена голоса составила 34 грн. "Партия Шария" потратила 8,3 млн, получив голоса 327 тыс. граждан. Цена голоса - 26 грн", - отметили в КИУ.

Что касается других партий, преодолевших 5% барьер, "стоимость" голоса для ВО "Батьківщина" составила 76 грн, для партии "Голос" - 129 грн, для "Европейской солидарности" - 88 грн, для "Объединения "Самопоміч", которое не преодолело 5% барьер, голос "стоил" 359 грн (потрачено 32,8 млн грн, получено 91 тыс. голосов).

По данным КИУ, Аграрная партия Украины "потратила" на голос избирателя 334 грн, "Социальная справедливость" - 331 грн, "Патриот" - 272 грн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 265 грн, "Сила права" - 235 грн, "Оппозиционный блок" - 214 грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 198 грн, "Гражданская позиция" - 195 грн, "Рух Нових сил" Михеила Саакашвили - 158 грн, "Сила Людей" - 149 грн, ВО "Свобода" - 90 грн, "Сила и честь" - 56 грн, "Партия Зеленых Украины" - 44 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал