17 млн долл в офшорах: СБУ разоблачила масштабную аферу в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в офшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – сообщает пресс-служба СБУ.

В результате эта сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.

Крупная афера Иллюстрация

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

При этом СБУ не называет банк, о котором идет речь.

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