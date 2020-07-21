Днепр продолжает системное обновление муниципального электротранспорта – в течение следующей недели в Днепре выйдут на маршруты еще три новых троллейбуса, собранные на Южном машиностроительном заводе.

Это последние из 33-х машин, заказанных мэрией, говорится на сайте Днепровского городского совета. Троллейбусы имеют автономный запас хода, низкий пол и систему "приседания" на остановках – то есть доступны для маломобильных людей.

В салоне также есть сигнальные кнопки и откидной пандус, специально приспособленное место с ремнями безопасности для людей на инвалидных колясках. Входные двери имеют датчики – если человек заходит, они не закроются. В салоне предусмотрены информационные табло и USB-розетки.

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки

Мэр Борис Филатов отметил, что за последние годы в Днепре удалось кардинально изменить ситуацию с муниципальным электротранспортом. Город приобрел около сотни троллейбусов различного производства и расширило карту маршрутов.

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки

"Сейчас мы отдали приоритет троллейбусам производства Южмаша, компании "Литан". Для нас очень важно, чтобы мэрия стимулировала отечественного производителя и создания рабочих мест. Об этом сейчас много говорят, впрочем многие обращают внимание на импортную продукцию. Мы же заинтересованы, чтобы рабочие места создавались именно в Днепре", – подчеркнул Борис Филатов во время передачи новых троллейбусов 21 июля.

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки

Троллейбус развивает скорость до 65 км/ч. В то же время максимальная скорость ограничена системой управления.

В общем все 33 троллейбуса приобретены за кредитные средства ЕБРР. Транспорт в Днепр поставляли в течение последних восьми месяцев.

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки

В Днепре запустят новые троллейбусы, собранные на Южмаше: Филатов озвучил сроки