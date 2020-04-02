В Днепре наладили мощную поддержку пенсионеров в условиях карантина

В Днепре в условиях карантина пенсионерам предоставляют всестороннюю поддержку. Депутаты, бизнесмены и простые горожане обеспечивают стариков продуктами, лекарствами и помощью. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

056.ua

"С начала карантина одиноким и малоимущим старикам было доставлено более 13,5 тыс товаров первой необходимости – продукты, медикаменты, средства гигиены. Особая благодарность депутатам депутатам городского совета – Олегу Григоруку, Руслану Вишневецкому, Артему Павлову, Артему Хмельникову, главам районов Юрию Федько и Олегу Денисенко. Также огромное спасибо Геннадию Гуфману (ОПЗЖ) и его "Центру социальной ответственности". Развозку продуктов обеспечивают волонтеры от "Национального корпуса" и УДА.

Отметил мэр Днепра и усилия представителей работающего в городе бизнеса: они объединились и начали доставку продуктовых пайков для пожилых людей города.

"Отдельная благодарность представителям социально ответственного бизнеса. Совместно с Rozetka, "Новая почта" и фондом "Життєлюб" Гарика Корогодского начата доставка продуктовых пайков для стариков. На платформе Rozetka такие наборы могут оплатить все желающие (стоимость 225 грн). На днях одна супружеская пара, которая пожелала остаться неизвестной, передала наборы на сумму около 20 тыс грн. Пожалуйста, присоединяйтесь и вы", - написал Филатов.

Благодаря общим усилиям, по словам мэра Днепра, город сможет обеспечивать пенсионеров самым необходимым в течение полутора месяцев.

"Сейчас на финальной стадии находится заключение договора с одной из торговых сетей, которая готова бесплатно передавать продукты питания для одиноких пенсионеров. Независимо от того, сколько продлится карантин, город готов обеспечивать своих стариков необходимыми товарами вплоть до середины мая", - подчеркнул Филатов.

Параллельно городские власти увеличивают поддержку соцработников, на чьи плечи ложится основная нагрузка по помощи пенсионерам в условиях карантина.

"Сегодня ровно год, как после реорганизации мы переподчинили горсовету районные территориальные центры - создали городской на их базе , полностью сохранили людей, никого не уволили. Сегодня те соцработники, которые обслуживают наших одиноких пожилых людей, доставляя им продуктовые наборы и товары первой необходимости, а таких 500 человек, - первый раз получат муниципальную надбавку к зарплате. Уважаемые соцработники - вы достойно влились в команду мэрии и вашей работой можно гордиться. Низкий вам поклон!" - написал Филатов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!