Суприм Ханнах возвращается в 'Прометей'

В баскетбольный клуб "Прометей" возвращается лучший атакующий защитник сезона 2018/2019 Суприм Ханнах.

Ранее баскетболист уже играл за команду "Прометей". И в сезоне 2020/2021 он снова будет выступать за родную команду, сообщил президент клуба Владимир Дубинский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Спустя год, после того, как БК "Прометей" занял первое место в Высшей Лиге и Суприм Ханнах был признан лучшим атакующим защитником сезона 2018/2019 – он возвращается. Всего час времени понадобилось Суприму для принятия решения. В 6:30 утра вчера наш агент позвонил ему по телефону и в 7:30 утра решение было принято", – написал Дубинский.

Контракт уже подписан и 17 сентября Суприм выйдет на площадку с основной командой:

"Суприм был любимцем всех болельщиков "Прометея" и я надеюсь ему удастся теперь уже в Суперлиге Украины показать надежную и красивую игру", – добавил президент клуба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что спортивный клуб "Прометей" из города Каменское Днепропетровской области подписал контракт с доигровщиком сборной Украины.

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