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БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины

София Ковнир
Спорт
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БК 'Прометей' пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины

БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины. XSPORT.ua

Баскетбольный клуб "Прометей" подписал контракт с центровым игроком из сборной Украины.

Им является 25-летний Вячеслав Петров, его рост составляет 204 см, а вес – 118 кг. Об этом сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

"Подписав контракт с Вячеславом, мы полностью закончили формирование передней линии команды. Как я сообщал ранее, в передней линии будут играть выступающие за нашу команду в прошлом сезоне Александр Антипов и Майкл Майерс, а также пришедшие в этом году к нам Ди Джей Стефенс и Вячеслав Петров", – рассказал Владимир Михайлович.

БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины. Facebook Владимира Дубинского

БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины. Facebook Владимира Дубинского

Теперь для полного формирования команды необходимо подписать еще одного легионера:

"На днях мы подпишем американского защитника, на карандаше у тренерского штаба три фамилии. Все трое поиграли в Европе и лично мне нравятся все трое! Слово за главным тренером! В конце июля команда соберется на сборы, как мы все надеемся в полном составе", – добавил президент клуба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что тренерский штаб и агенты баскетбольного клуба "Прометей" подписали нового игрока. Им стал D.J. Stephens, который является одним из лучших игроков Европы.

УкраинаДнепрБК Прометей
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