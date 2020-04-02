"Пущу по миру без штанов!" Мэр Днепра пригрозил нарушителям карантина

Мэр Днепра Борис Филатов резко обратился к нарушителям карантина, в частности – к владельцам торговых точек, продающих контрафактный алкоголь. Спиртное из этих точек будет направлено на изготовление антисептиков. Об этом Филатов написал на своей странице в Фейсбук.

"Мэрия обеспечит весь личный состав патрульной полиции антисептиками для рук. Выдача флаконов начинается с этого четверга. Также за прошедшую неделю из городских "наливаек" изъяли почти тысячу литров контрафактного алкоголя. Из спиртосодержащих жидкостей будет изготовлен резерв антисептиков прежде всего для врачей и правоохранителей. Хозяева наливаек, я же вас, мразей, предупреждал. Предупреждал же, правда? Я не могу поймать каждого. Но каждого, кого я поймаю - пущу по миру без штанов", - резко заявил мэр Днепра.

В Днепре в "наливайках" изымают контрафактный алкоголь. Он будет использован для производства антисептиков для врачей и полицейских 34 канал

Он также пообещал, что городские власти начнут реагировать на жалобы горожан по поводу шумных ремонтов, которые проводят их соседи. И рассказал, как правильно подать жалобу.

"С понедельника начинаем принимать жалобы горожан на шумные ремонты соседей. По решению специальной комиссии, на период карантина работа перфораторами и другими громкими инструментами в многоквартирных домах запрещена. Исключением могут быть только новостройки, в которых заселено менее половины квартир. Жалобы принимаются официально – через горячую линию горсовета. Анонимные обращения не рассматриваются", - сообщил Филатов.

Мэр Днепра также рассказал, что грозит нарушителям, если будет установлено, что в ходе ремонта они шумят больше дозволенного.

"Принцип будет такой же, как и в случае с громкой музыкой в клубах и кафе. Потому, подав заявку, вы должны быть готовы принять у себя дома специалистов, которые измеряют уровень шума в вашей квартире. Обращение такое же, как и к хозяевам наливаек. Я не могу поймать каждого. Но каждый, кого поймаю - не обижайтесь. Хотите тихо клеить обои - клейте, но если хотите громко стучать - инструмент конфискуем", - резюмировал Филатов.

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