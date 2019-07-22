Выборы в Раду: кто лидирует в Днепре

По состоянию на 11:40 Центральная избирательная комиссия обработала более половины протоколов по Днепропетровской области.

Согласно информации на официальном сайте ЦИКа, на всех избирательных округах области лидирует политическая партия "Слуга народа" (56,96%).

Выборы Украинская правда

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (15,21%), на третьем - "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (4,81%).

Также избиратели области отдали 4,67% голосов "Оппозиционному блоку", 4,46% - "Европейской солидарности", 3,07% - "Партии Шария". Остальные партии набрали менее 3% голосов.

Практически во всех одномандатных округах также лидируют представители партии "Слуга народа". Исключение - 37 округ, где самовыдвиженец Дмитрий Шпенов на 5,4% опережает кандидата от "Слуга народа" Игоря Фартушного.

Промежуточные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду ЦИК

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины признаны состоявшимися.

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