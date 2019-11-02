Все школы перевести на украинский язык: идея Бужанского возмутила сеть

Народный депутат из Днепра Максим Бужанский предложил перевести все русскоязычные школы на украинский язык.

На заседании Верховной Рады он внес соответствующий законопроект, который предусматривает перевести школы на украинский язык с 2023 года. Об этом Бужанский сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп Бужанский внес скандальный законопроект

"Все школы должны перевести на украинский язык вместе с другими школами, которые работают и на других языках. Я внес законопроект, в котором предлагаю перевести такие школы на украинский язык с 2023 года, а не 2020 года", – рассказал Бужанский.

Мнение пользователей соцсетей разделилось и они резко высказались по этому поводу:

"Русский язык - это язык убийц нашего народа", "Я думаю, что русскоязычные школы должны оставаться, и дети должны иметь возможность изучать свой язык и литературу! А украинский будут изучать в обязательном порядке. Кому от этого плохо?", "Русский нужно учить! дети безграмотные растут", "Это глупая и опасная иллюзия, мы живем на своей земле, Киевской Руси, теперь Украина, и говорим на родном русском языке! А не нравится - езжайте к гуцулам!", "Поддерживаю полностью. Только почему с 2023 года? Отпусти срок, это должно произойти само собой", – пишут пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования сообщило, в каких областях Украины больше всего расположено школ с русским языком преподавания.

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