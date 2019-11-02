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2 ноября • обновлено в 11:57
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Все школы перевести на украинский язык: идея Бужанского возмутила сеть

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Народный депутат из Днепра Максим Бужанский предложил перевести все русскоязычные школы на украинский язык.

На заседании Верховной Рады он внес соответствующий законопроект, который предусматривает перевести школы на украинский язык с 2023 года. Об этом Бужанский сообщил на своей странице в Facebook.

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Нардеп Бужанский внес скандальный законопроект

Нардеп Бужанский внес скандальный законопроект

"Все школы должны перевести на украинский язык вместе с другими школами, которые работают и на других языках. Я внес законопроект, в котором предлагаю перевести такие школы на украинский язык с 2023 года, а не 2020 года", – рассказал Бужанский.

Мнение пользователей соцсетей разделилось и они резко высказались по этому поводу:

"Русский язык - это язык убийц нашего народа", "Я думаю, что русскоязычные школы должны оставаться, и дети должны иметь возможность изучать свой язык и литературу! А украинский будут изучать в обязательном порядке. Кому от этого плохо?", "Русский нужно учить! дети безграмотные растут", "Это глупая и опасная иллюзия, мы живем на своей земле, Киевской Руси, теперь Украина, и говорим на родном русском языке! А не нравится - езжайте к гуцулам!", "Поддерживаю полностью. Только почему с 2023 года? Отпусти срок, это должно произойти само собой", – пишут пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования сообщило, в каких областях Украины больше всего расположено школ с русским языком преподавания.

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Персона
Макс Бужанский
Место
Украина Днепр
Теги
украинский язык школа законопроект русский язык
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