В Днепропетровской области уволили скандального судью-сепаратиста

Высший совет правосудия уволил скандального судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Вопрос об увольнении судьи рассматривался 19 сентября, сообщает пресс-служба ВСП.

Валерий Чернобук

"Высший совет правосудия постановил уволить Чернобука Валерия Ивановича с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшего совета юстиции от 4 августа 2016 № 1926/0/15-16", – сказано в сообщении.

В августе 2016 года Высший совет юстиции внес в Верховную Раду представление на увольнение Чернобука, и парламент одобрил его. Судья успешно оспорил решение депутатов, однако решение ВСЮ осталось в силе.

В свою очередь ВСЮ принимал решение на основании установленных им фактов и выводов Высшей квалификационной комиссии судей.

Полученная ими информация свидетельствует о наличии в действиях судьи признаков нарушения присяги.

Отмечается, что основанием для открытия дисциплинарного дела стали обращения шеф-редактора программы "Люстратор 7.62" телеканала "2+2" и Днепропетровской областной организации партии "Демократический альянс", которые утверждали о нарушении Чернобуком присяги, ссылаясь на размещенное в интернете обращение судьи с призывами к коллегам в аннексированном Россией Крыму получать российское гражданство и интервью, где он призывал руководствоваться российским законодательством.

"Проанализировав высказывания судьи Чернобука В.И., Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что он фактически отрицал конституционный долг соблюдать присягу судьи", – отмечает пресс-служба ВСП.

В прошлом Чернобук занимал должность судьи председателя Апелляционного суда Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чернобук был задержан 3 ноября 2018 года в Киеве. Правоохранители объявили в розыск мужчину еще в июле 2018 года.

Его пытались задержать в Днепре, однако бывшему судье удалось сбежать. Он скрывался в Украине, так как числился в международном розыске.

Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011 по апрель 2014-го. После аннексии полуострова он некоторое время прослужил на стороне Украины в днепропетровском батальоне.

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