Главная Новости
23 сентября • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Политика

В Днепропетровской области уволили скандального судью-сепаратиста

1.4т Читать материал на украинском

Высший совет правосудия уволил скандального судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Вопрос об увольнении судьи рассматривался 19 сентября, сообщает пресс-служба ВСП.

Валерий Чернобук

Валерий Чернобук

"Высший совет правосудия постановил уволить Чернобука Валерия Ивановича с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшего совета юстиции от 4 августа 2016 № 1926/0/15-16", – сказано в сообщении.

В августе 2016 года Высший совет юстиции внес в Верховную Раду представление на увольнение Чернобука, и парламент одобрил его. Судья успешно оспорил решение депутатов, однако решение ВСЮ осталось в силе.

Новости
Суд принял скандальное решение по крымскому судье-сепаратисту

В свою очередь ВСЮ принимал решение на основании установленных им фактов и выводов Высшей квалификационной комиссии судей.

Полученная ими информация свидетельствует о наличии в действиях судьи признаков нарушения присяги.

Отмечается, что основанием для открытия дисциплинарного дела стали обращения шеф-редактора программы "Люстратор 7.62" телеканала "2+2" и Днепропетровской областной организации партии "Демократический альянс", которые утверждали о нарушении Чернобуком присяги, ссылаясь на размещенное в интернете обращение судьи с призывами к коллегам в аннексированном Россией Крыму получать российское гражданство и интервью, где он призывал руководствоваться российским законодательством.

Новости
Россия завербовала и "кинула" на деньги антиукраинского пропагандиста

"Проанализировав высказывания судьи Чернобука В.И., Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что он фактически отрицал конституционный долг соблюдать присягу судьи", – отмечает пресс-служба ВСП.

В прошлом Чернобук занимал должность судьи председателя Апелляционного суда Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Тег
Высший совет юстиции
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
"с призывами к коллегам в аннексированном Россией Крыму получать российское гражданство" а у судей какой был выбор?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Зашёл на сайт прокуратуры Крыма, а там ни слова про это дело.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel